Jamahal Hill contesta vitória e nível de habilidade de Alex Poatan no UFC

Na luta principal do UFC 300, evento programado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), Jamahal Hill terá uma nova oportunidade de ser campeão dos meio-pesados (93 kg) e esbanja confiança para o importante compromisso. Tanto que o americano, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), não se mostra impressionado com Alex 'Poatan'.

De acordo com 'Sweet Dreams', o brasileiro deveria ter conhecido sua primeira derrota no UFC não em 2023, contra Israel Adesanya, e sim diante do compatriota Bruno 'Blindado', um ano antes. Na ocasião, os atletas protagonizaram uma batalha em pé, na qual 'Poatan' levou a melhor por decisão unânime. E não parou por aí. Disposto a tirar o adversário do sério, Hill minimizou seu nível de habilidade, ao destacar que ele teve dificuldade em quase todas as lutas disputadas no octógono.

"Bruno venceu Alex, me convença do contrário. Também me mostrem um round dele sendo superior contra alguém?", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.