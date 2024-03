Jake Paul revela desejo de testar poder de Mike Tyson em luta de boxe

Em julho, no Texas (EUA), Jake Paul vai enfrentar o temido Mike Tyson no boxe e surpreende ao revelar um desejo inusitado. O youtuber, ciente da reputação do ex-campeão mundial da nobre arte, considerado um dos lutadores mais poderosos da história dos esportes de combate, informou ter a curiosidade de testar sua força.

É bem verdade que, hoje, Tyson se encontra com 57 anos e não luta profissionalmente desde 2005, porém, em constantes vídeos de treinos publicados em suas redes sociais, impressiona os seguidores com sua explosão e força. Portanto, Jake prega respeito ao veterano e confessa estar aberto a receber um dos potentes socos do mesmo, pois confia na absorção do seu queixo. Vale pontuar que, em sua carreira, 'Iron Mike' venceu 50 lutas, sendo 44 por nocaute.

"Este é definitivamente o adversário mais difícil, selvagem e letal, independentemente da idade, porque o poder é a última coisa que vai embora. Quero ver o quão forte ele bate. Mike, eu realmente quero ver. Veremos todas as lendas, todos os mitos, porque você é Iron Mike, mas tenho um queixo resistente. Acho que as pessoas estão subestimando a minha capacidade de lidar com o poder dele, e isso é algo que vai tornar tudo interessante", declarou o youtuber, em seu podcast 'BS w/ Jake Paul'.