Ex-UFC relata trauma após rompimento com polêmico ex-treinador e o compara a Charles Manson

A controversa relação Diego Sanchez e o polêmico treinador Joshua Fabia chegou ao fim em 2021, mas ainda repercute até hoje. Em um vídeo publicado no seu perfil do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o ex-lutador do UFC abriu o jogo sobre o rompimento e disparou pesadas críticas ao antigo mentor, chegando a compará-lo ao criminoso Charles Manson, que foi líder de uma seita responsável pela morte de, pelo menos, nove pessoas.

De acordo com Sanchez, mesmo após o fim da parceria de trabalho com o autoproclamado 'guru', ele ainda teve que lidar com algumas situações traumáticas, como "manipulação, chantagem e extorsão". Temendo por um desfecho com consequências graves, o veterano admite que optou por pagar uma quantia em dinheiro para 'se livrar' do ex-treinador, além de supostamente ter entrado na Justiça com um pedido de ordem de restrição contra o agora desafeto.

"Nos últimos dois anos, eu tenho fugido de uma experiência muito traumática. Palavras não podem explicar quão traumatizante isso foi. Envolve um homem diabólico que me manipulou, chantageou e extorquiu, e eventualmente colocou um fim na minha carreira no UFC. Eu estive lidando com esse psicopata por três ou quatro anos. Eu paguei a ele. Paguei dinheiro a ele para sair da minha vida, porque a situação se tornou tão volátil, tão maligna e sombria, que não existia outra opção. Ou ele iria me matar ou eu iria matá-lo", relatou Diego.