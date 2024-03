Em casa! Campeão, Pantoja admite motivação extra antes de primeira luta do UFC no Brasil

Desde que ingressou no Ultimate, em 2017, Alexandre Pantoja construiu com sólida trajetória dentro da empresa, com 14 lutas disputadas - sendo 11 vitórias e apenas três reveses de lá para cá. Apesar de já ser um 'veterano' do UFC, o brasileiro nunca teve a oportunidade de competir na entidade dentro de seu país natal. Essa escrita tende a mudar no dia 4 de maio, quando o campeão peso-mosca (57 kg) defende seu título contra Steve Erceg na luta principal do card programado para o Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) não escondeu sua animação para 'estrear' em casa pelo Ultimate. Animado para competir em uma atmosfera a seu favor, Pantoja revelou que costuma performar melhor para grandes públicos. Sendo assim, o brasileiro cita a torcida que estará presente na 'Rio Arena' como uma motivação extra para o combate.

"Poder ir para o Rio de Janeiro, minha cidade. Tem uma vibe muito boa, sabe? Acho que só perdi para o Formiga no Rio de Janeiro. Não, tem o William Viana também. 'Old school times' (risos). Várias lutas eu fiz (em casa) e sempre ia ônibus de Arraial do Cabo, a galera ia ver. Outra vezes lutava em Arraial do Cabo mesmo, e sempre foi uma energia e festa muito boa. Sou um cara que luta melhor com público. Como falo, sou um artista marcial, gosto que as pessoas vejam a minha arte. Poder lutar com o público, e agora no Brasil. Durante dez anos eu lutei aqui fora e não tive meu público do meu lado. Agora, poder sentir isso, a galera de Arraial já confirmou presença, vão gritar muito. Com certeza isso vai me motivar. Vou estar muito blindado. Espero ter um caldeirão me esperando para a gente assar esse australiano", exaltou Alexandre.