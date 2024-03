Cris Cyborg desmente presidente da PFL e exige reunião para discutir seu futuro

Insatisfação de Cyborg com a PFL

Considerada por muitos como uma das maiores lutadoras da história do MMA, Cris Cyborg reina absoluta no Bellator desde que conquistou o cinturão dos pesos-penas, em sua estreia na entidade, há quatro anos. Na organização, anteriormente presidida por Scott Coker, a brasileira parecia satisfeita com a condução de sua carreira, sendo inclusive liberada pela liga para se aventurar no boxe eventualmente.

Porém, tudo parece ter mudado com a aquisição do Bellator pela PFL. Desde então, a curitibana, ao que tudo indica, tem encontrado dificuldade para negociar seu próximo compromisso no MMA. Diante deste cenário, Cyborg já ameaçou até mesmo voltar suas atenções novamente para o boxe, mas, ao que tudo indica, recuou e aguarda sua próxima luta no cage.

I do not think our relationship is totally fine or in any type of a good place.@DonnDavisPFL @PeteMurrayPFL

I want a meeting in person.

Let me know when you are available.