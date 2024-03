Campeã em 2015, Mackenzie Dern revela meta no ADCC: "Me testar contra a nova geração"

A edição de 2024 do ADCC - programada para ocorrer nos dias 17 e 18 de agosto - ganhou um reforço de peso na última sexta-feira (22) com o anúncio do retorno de Mackenzie Dern. Campeã do tradicional torneio de submission em 2015, quando tinha apenas 22 anos, a agora lutadora de MMA e estrela do UFC tem um novo objetivo em mente no campeonato: se testar contra as atletas mais promissoras da nova geração na luta agarrada.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a faixa-preta e campeã mundial de jiu-jitsu sem quimono admitiu que estava sentindo falta das competições de submission, que a consagraram nos esportes de combate. Há anos dedicada exclusivamente ao MMA, Mackenzie afirma que já começou a ajustar seus treinos na luta agarrada para o ADCC e que a nova rotina não tende a atrapalhar sua carreira dentro do Ultimate.

"Sim, vou lutar no ADCC. Recebi o convite do Mo e de todo mundo. Já estava com esse pensamento de voltar para o ADCC. Não quero voltar para o jiu-jitsu 100%. Vai ser na T-Mobile Arena, onde fiz minha estreia no UFC. O estilo de luta do ADCC é bem parecido com o MMA. Deixa eu me testar contra as meninas da nova geração, sentir como elas estão. Já estou treinando meu jiu-jitsu, até para finalizar as meninas no MMA. Então é mais jiu-jitsu ainda, vai encaixar perfeito. Estava com muita saudade (competir jiu-jitsu). Quero fazer mais uma luta de MMA antes (do ADCC), de preferência em junho. Aí depois de junho, deixo para lutar (no UFC) só depois do ADCC. Mas já estou começando a treinar com foco de pegar, de finalização, de ajuste. ADCC está com uma nova categoria de até 55 kg. Tem as meninas que gostam de trocar em pé, mas a maioria das meninas de 55 kg é berimbolo, chave de calcanhar, chave de pé, aquela guarda flexível. Então a gente vai chegar bem preparada e forte", celebrou Dern.