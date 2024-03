Rose Namajunas analisa Amanda Ribas após luta no UFC: "Achei que ela seria mais selvagem"

Antes de competir na luta principal do UFC Vegas 89 deste sábado (23), Rose Namajunas rasgou elogios para Amanda Nunes e a definiu como uma "lutadora de verdade". Após dividir o octógono durante 25 minutos com a brasileira, porém, a ex-campeã peso-palha (52 kg) da organização admitiu que esperava uma adversária mais agressiva. Após desbancar a atleta mineira na decisão unânime dos juízes, 'Thug', como é conhecida, destacou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que esperava uma postura mais selvagem por parte de sua oponente.

A atleta americana elogiou algumas das estratégias impostas por Amanda. Por outro lado, indicou que esperava mais intensidade da brasileira em outros setores. Mais ágil dentro do octógono, Namajunas apostou na movimentação e boxe em linha para, aos poucos, pontuar e vencer o combate na decisão dos juízes. Judoca, Ribas conseguiu encaixar algumas quedas e chutes rodados, que não foram suficientes para ter um resultado favorável.

"Não sei como meu corner pontuou a luta, mas acredito que ganhei três dos cinco rounds. Ela definitivamente veio com mais combinações, às vezes, do que eu esperava que ela fizesse. Eu sabia que ela viria com pressão. Eu achei que ela seria um pouco mais selvagem do que ela foi. Ela estava um pouco mais comedida do que eu esperava que ela fosse. Então, no final das contas, eu fiquei um pouco mais comedida no geral. Eu a vi mudando de base algumas vezes, achei que ela tentaria mudar ainda mais, se movimentando mais. Mas ela foi mais comedida do que eu esperava que ela fosse. Ele (jogar) de canhota foi definitivamente (uma estratégia) boa", opinou Rose.