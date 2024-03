Rival de Pantoja, Steve Erceg analisa disputa de título no UFC Rio: "Sou mais técnico"

Recém-anunciado para o posto de desafiante na categoria dos pesos-moscas (57 kg), Steve Erceg desponta como franco azarão para o combate previsto contra Alexandre Pantoja no UFC Rio, no dia 4 de maio. Apesar das previsões desfavoráveis, 'Astro Boy', como é conhecido, parece não ter sua confiança para a disputa de título abalada. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o australiano analisou o confronto de estilos contra o campeão brasileiro.

Apesar de menos experiente e com menos rodagem no Ultimate, Erceg opina que tende a levar vantagem na questão técnica do confronto. Por sua vez, o australiano admite que no dia do embate Pantoja deve se impor fisicamente no octógono. Confiante em suas credenciais, o desafiante ao cinturão projeta um combate interessante para os fãs presentes na arena e que acompanharão o evento ao redor do mundo.

"Acho que sou mais técnico do que ele. Ele é provavelmente mais forte do que eu fisicamente. Eu vi a forma que ele agarrou certas pessoas, e parecia que eles deveriam ser capazes de usar ganchos para levantarem e fazer coisas diferentes. Mas eles simplesmente não se moviam. Então ele deve estar fisicamente bem forte. Mas acho que, especialmente na trocação, eu sou mais técnico. Ele bate duro, mas acho que serei capaz de criar ângulos e acertá-lo com meus socos. No chão, eu disse que ele é muito bom, mas também me considero muito bom ali. Então acho que posso lidar com ele, podemos anular um ao outro (no solo). Não sei, vai depender de quem estiver por cima. Mas confio muito no meu jogo de chão, então acho que será uma grande luta", analisou o australiano.