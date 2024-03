Nova vítima! Popó derrota 'empresário influencer' em luta de boxe em Florianópolis

Neste sábado (23) , Florianópolis completou 351 anos. E, para celebrar a data, a cidade recebeu um grande evento esportivo com a presença de um ídolo nacional: Acelino Freitas. Protagonista da luta principal do 'Danki Fight Show', Popó fez nova vítima nos ringues ao derrotar o empresário e influencer Guilherme Grillo. O combate chegou ao fim no terceiro assalto, quando a equipe do 'Mago da Inteligência', como é conhecido, jogou a toalha em sinal de desistência.

Especialista no ramo de tecnologia e entusiasta e praticante das artes marciais, Grillo demonstrou boa desenvoltura no ringue e chegou a conectar alguns golpes em Popó. Entretanto, a diferença de nível ficou evidente, com o tetracampeão mundial sobrando no combate. Quando decidiu apertar o ritmo, o pugilista baiano conseguiu levar o adversário ao chão em duas oportunidades (veja abaixo ou clique aqui).

Gesto simbólico e respeito mútuo entre os competidores

Após o confronto, prevaleceu o respeito mútuo entre os atletas. E prova disso foi o gesto simbólico protagonizado por Popó. Após receber o cinturão pela vitória que acabara de conquistar, o boxeador exaltou o trabalho feito pelo seu rival e entregou o objeto a Guilherme Grillo, que ficou visivelmente emocionado com a atitude de Acelino.