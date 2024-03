McGregor defende realização de trilogia contra Diaz na Esfera após recusa de Dana

Ao que parece, Conor McGregor está disposto a recuperar o tempo perdido longe do octógono. Sem atuar no UFC desde 2021, o ex-campeão da companhia anunciou que voltará à ação contra Michael Chandler, sem data definida, e foi além. Após o aguardado combate ser realizado, o irlandês já adianta que seu próximo passo é encarar Nate Diaz, em setembro, na Esfera, em Las Vegas (EUA), mesmo com a reprovação de Dana White.

Recentemente, 'Notorious' tornou público seu desejo de encarar o maior rival da carreira no grandioso palco e no evento criado pela empresa para comemorar o Dia da Independência do México. Contudo, rapidamente, o cartola descartou a trilogia McGregor vs Diaz no Noche UFC, explicando que o show terá como destaque lutadores mexicanos ou ligados ao país. Portanto, o irlandês admitiu que ficou surpreso com a recepção negativa do presidente da liga ao combate, mas não desistiu da ideia de encarar Nate na atração.

"Dana jogou água fria instantaneamente, mas é enorme. Isso, para mim, tem escrito Esfera por toda parte. No Dia da Independência do México, Nate é um americano mexicano, um lutador querido e verdadeiro. Agora, ele é difícil de lidar em relação aos executivos do UFC. Não conheço todos os detalhes, mas sei que eles também são difíceis de lidar. Acho que seria incrível e ficaria ótimo para mim, porque a data é no verão, em setembro. Acredito que terei minhas duas lutas neste ano", declarou o ex-campeão do UFC, ao site 'MMA Fighting'.