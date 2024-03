Soberano! Patrício Pitbull nocauteia rival canadense e mantém cinturão do Bellator

Após passar por uma cirurgia delicada na região cervical em meados de 2023, Patrício Freire voltou a competir na última sexta-feira (22) com um objetivo em mente: demonstrar que ainda reina soberano na categoria peso-pena (66 kg) do Bellator. E a meta do brasileiro foi alcançada com sucesso. Diante do desafiante Jeremy Kennedy, 'Pitbull' travou um duelo competitivo em Belfast, capital da Irlanda do Norte, e derrotou o rival canadense via nocaute técnico no terceiro assalto (veja abaixo ou clique aqui).

Com o resultado, Patrício pôs fim à primeira sequência de duas derrotas que sofreu na carreira - quando se aventurou em divisões de peso distintas: galos (61 kg) e leves (70 kg). O triunfo também marcou a primeira aparição do brasileiro desde o procedimento cirúrgico realizado na coluna em agosto da última temporada. Aos 36 anos, o potiguar segue em alto rendimento e em busca de novos desafios.

A luta

No primeiro assalto, os atletas começaram se estudando nos segundos iniciais. Mas quem tomou a iniciativa do combate foi Pitbull, que usou chutes baixos para atacar e minar a base de Kennedy. Incomodado com os golpes, o canadense sofreu na parcial. Já no segundo round, Jeremy conseguiu equilibrar as ações do duelo ao mesclar a trocação com tentativas de queda.