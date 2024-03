Saiba como assistir o UFC Vegas 89, card liderado por Amanda Ribas vs Rose Namajunas

Neste sábado (23), o Ultimate promove mais uma edição 'Fight Night' nas instalações do Apex, em Las Vegas (EUA). Liderado pelo duelo entre a brasileira Amanda Ribas e a ex-campeã Rose Namajunas, o UFC Vegas 89 terá transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Na sua primeira luta principal do UFC na carreira, Amanda Ribas medirá forças com a ex-campeã peso-palha (52 kg) Rose Namajunas, que tentará conquistar sua primeira vitória no peso-mosca (57 kg) após estrear na categoria com derrota para Manon Fiorot, em setembro do ano passado. Por sua vez, a mineira - ranqueada nas duas divisões - visa engatar sua primeira sequência positiva na liga desde 2020.

Esquadrão Brasileiro no card preliminar

Além de Amanda, o UFC Vegas 89 contará com mais três representantes do 'Esquadrão Brasileiro' - todos escalados para atuar no card preliminar. Mais experiente do grupo, Ricardo Carcacinha terá pela frente o americano Julian Erosa. Já os estreantes Igor Severino e André Lima, o 'Mascote', se enfrentarão em um duelo verde-amarelo.