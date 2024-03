Início do sonho! Amanda Ribas revela abertura de Instituto para auxílio de jovens em Varginha

Neste sábado (23), no UFC Vegas 89, Amanda Ribas fará sua primeira luta principal na maior organização de MMA do mundo. Cada vez mais protagonista na entidade, a brasileira chegou a um patamar em que consegue aliar projetos concomitantes à carreira. E o maior deles saiu do papel recentemente, de acordo com a própria. Após admitir que tinha o sonho de abrir um Instituto voltado para auxiliar na formação de crianças e adolescentes, a atleta mineira revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que as atividades esportivas e educacionais da instituição já foram iniciadas.

Nomeado como 'Instituto Amanda Ribas' e sediado em Varginha (MG), município onde a lutadora nasceu e foi criada, a organização atualmente divide espaço com a sede de camps e treinamentos da brasileira na região. Sendo assim, Amanda admite que a estrutura vigente no momento não é a ideal. No futuro, a peso-palha (52 kg) e mosca (57 kg) do UFC visa ampliar o espaço para que os jovens atingidos com o projeto tenham um leque maior de horários nas atividades esportivas e escolares oferecidas.

"Fiz todo o meu camp lá em Varginha. Eu penso sim (futuramente), voltar para a 'ATT', com o Parrumpa. Mas agora o meu propósito está em Varginha: o Instituto. Na minha última luta, já tinha falado que iria dar certo tudo, já nas papeladas. Agora - quando assinei o contrato para a luta (com a Rose), eu dei uma pausa, deixei só os advogados trabalhando mesmo (risos). Para quando eu voltar, dar mais continuidade. Já está tendo algumas aulas lá na academia, só que ainda é bem o comecinho do que eu quero. (O Instituto) já começou, bem restritivo porque o tatame é pequeno, os horários têm que dividir com os atletas, e tudo. Ainda não está do jeito que eu quero. É o Instituto Amanda Ribas. Ainda não sei quantas crianças (pretendo atingir), só tenho o espaço (ideal) imaginado na minha cabeça, certinho. De um lado o tatame, do outro uma mesa linda, que dá para comer, ter aula de reforço escolar. Já temos os professores, tudo", explicou Amanda.