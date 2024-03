Presença confirmada! Mackenzie Dern retorna ao grappling no ADCC 2024

A edição 2024 do ADCC - marcada para acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, em Las Vegas (EUA) - ganhou um reforço de peso. Oitava colocada no ranking peso-palha (52 kg) do UFC, Mackenzie Dern aceitou o convite e competirá na nova divisão até 55 kg do mais tradicional evento de 'submission' do mundo.

O anúncio foi feito pela própria entidade, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). A participação da faixa-preta de jiu-jitsu no ADCC 2024 marca o seu retorno à competição na qual conquistou a medalha de ouro em 2015, na categoria até 60 kg, antes de migrar para o MMA.

Nova categoria

A divisão até 55 kg, na qual a brasileira competirá, será uma das novidades do ADCC 2024. Nas edições anteriores do torneio, as mulheres tinham apenas duas categorias para atuar: até 60 kg e acima de 60 kg. Mackenzie será uma das oito atletas que entrarão no tatame em busca do título na nova classe de peso.