Popó exige limite de peso para luta; Belfort pede por margem dada a Bambam

O impasse está lançado. Um dia depois de ver Popó publicar um vídeo no qual aceitava o duelo nas regras do boxe, Vitor Belfort utilizou suas redes sociais para questionar a veracidade da declaração do pugilista. De acordo com o depoimento de Belfort, o rival teria exigido um limite de peso inviável.

Como solução, o ex-campeão do UFC pediu para que a disputa fosse realizada até 200 libras (cerca de 90.7 kg), similar à margem dada a Kleber Bambam. Sem perder tempo, Popó comentou no post e provocou a postura do carioca, além de oficializar o limite de peso que ele exige para que a disputa saia do papel.

"Calado, um poeta. São 80 kg. Mais do que isso eu não luto", decretou Acelino Popó, ex-campeão mundial de boxe que se tornou um dos nomes mais comentados no mundo das lutas nos últimos anos.