Michael Chandler confirma acordo para luta contra Conor McGregor no UFC

Depois de muita especulação e espera, o duelo entre Conor McGregor e Michael Chandler no UFC parece que vai finalmente sair do papel. Na última quarta-feira (20), o irlandês já havia anunciado o acordo para a realização do aguardado confronto, e agora foi a vez do americano confirmar a informação.

Em entrevista ao site 'TMZ Sports', Chandler afirmou que já existe um compromisso acertado entre as partes para que a disputa contra McGregor aconteça no verão no hemisfério norte - entre junho e setembro. Assim como o irlandês, 'Iron' também fez mistério e optou por manter o suspense sobre a data específica do combate.

"Eu tenho o anúncio oficial. Vai acontecer nesse verão (no hemisfério norte). Eu não posso dizer a data real, mas vai acontecer nesse verão, sim. Eu vs Conor. (...) O status oficial é que nós temos um acordo. Nós vamos lutar nesse verão. Vamos deixar o público especular em que data vai ser, mas definitivamente é no verão. Foi para isso que eu me inscrevi, mas agora nós estamos chegando bem perto. Estamos muito perto. Ele está começando a treinar, eu estou começando a treinar, e vamos colidir no verão. Vai ser muito divertido", confirmou Chandler.