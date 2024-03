Mcgregor agradece apoio do rival Nate Diaz e expressa admiração: "Verdadeiro lutador"

Recentemente, Conor McGregor, que lutou MMA pela última vez em 2021, expressou sua insatisfação com o UFC por não ter seu retorno ao octógono marcado, lamentou a falta de comunicação com a alta cúpula da companhia e ganhou um aliado surpreendente. No último domingo (17), Nate Diaz comentou o episódio e se solidarizou com o rival. Ao tomar conhecimento da posição do 'bad boy', 'Notorious' se pronunciou.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', McGregor ignorou o fato do americano ser um de seus maiores rivais na carreira e mostrou fairplay. Tanto que o ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) do UFC confessou que sempre foi admirador de Nate e Nick, justamente por conta do estilo e da personalidade dos irmãos dentro e fora do octógono. Inclusive, essa não foi a primeira vez que Conor se referiu ao opositor com certo carinho.

"Nate é ótimo. Tivemos lutas reais. Esse é um verdadeiro lutador, os dois irmãos são verdadeiros lutadores. Sempre tive o maior respeito pelos dois. Eu era fã deles e então pude dividir o octógono com eles. Agradeço o apoio. Lhe desejo tudo de bom, sempre. Sempre desejarei ver oponentes do passado e futuros oponentes se saindo bem", declarou o ex-campeão do UFC.