Estreia da era pós-USADA! Peso-pesado do UFC recebe quatro anos de suspensão por doping

Quando surgiu a notícia de que a parceria entre o UFC e a USADA chegaria ao fim na temporada de 2023, boa parte dos fãs sugeriu que o novo programa antidoping da organização fosse mais brando e permissivo com os atletas de seu plantel. Mas aparentemente este não é o caso. E prova disso é a mais recente suspensão imposta a Walt Harris, flagrado após testar positivo para múltiplas substâncias proibidas. O peso-pesado americano recebeu um gancho de quatro anos e só poderá voltar a competir em julho de 2027.

A suspensão imposta a Harris marca a primeira pena imposta após o fim da parceria entre UFC e USADA. Agora, a coleta de amostras é conduzida pela 'Drug Free Sport International', enquanto a administração e as sanções são supervisionadas de forma independente pelo 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD), que detalhou sobre o caso no site oficial do Ultimate (clique aqui).

De acordo com o CSAD, Harris testou positivo para múltiplas substâncias em três coletas de amostras diferentes. Foram sinalizados exames de 24 de junho e 12 de julho de 2023 com a presença de drostanolona e testosterona de origem exógena no organismo. Em 6 de agosto, o peso-pesado americano forneceu amostras de sangue e urina que deram positivo para anastrozol, bem como as substâncias previamente detectadas (drostanolona e testosterona de origem exógena).