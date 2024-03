Dana White admite ter antecipado parto do filho por causa de luta do UFC

Ainda que sua figura divida opiniões, Dana White é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pelo crescimento do UFC, e consequentemente do MMA. À frente da organização desde 2001, o dirigente é um homem de negócios hábil e obcecado pelo trabalho, disposto a colocar seus compromissos profissionais acima da vida pessoal, como o próprio admite.

Em recente entrevista ao podcast 'Pound4Pound', Dana revelou que seu comprometimento com o trabalho era tamanho que impactou até mesmo no nascimento de um de seus filhos. De acordo com o presidente do UFC, ele teria antecipado o parto de Aidan White - filho do meio do empresário - para que não coincidisse com a data de uma importante luta protagonizada pelo ex-campeão meio-pesado Chuck Liddel.

"Quando eu estava construindo esse negócio, eu tinha uma política geral. Eu não ia na p*** do casamento de ninguém. Não importava quem você era ou quão próximo nós éramos. Eu não ia na p*** do casamento de ninguém. Casamentos levam tempo, energia... O parto do meu filho Aidan era (na mesma data de) Chuck Liddell contra alguém. Eu mudei o dia do nascimento dele por causa da luta do Chuck Liddell. Eu disse: 'É, isso não vai funcionar. Nós temos uma grande luta chegando'. Então, minha esposa fez uma cesariana. 'Nós vamos ter que tirá-lo daí mais cedo porque isso não vai funcionar para mim'", recordou Dana White.