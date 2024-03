Colby Covington detona revanche entre Masvidal e Nate Diaz no boxe: "Palhaços de circo"

No dia 1º de junho, em Los Angeles (EUA), Nate Diaz e Jorge Masvidal disputarão uma revanche em um duelo no ringue de boxe. Se por um lado o confronto atrai uma parcela dos fãs, sobretudo pela popularidade dos atletas envolvidos, por outro, o embate pode ter pouco apelo se comparado à primeira luta entre os dois, ainda no UFC, por conta da idade avançada e momento da carreira de ambos. Colby Covington aparentemente se encaixa no segundo caso. Sem papas na língua, o falastrão americano soltou o verbo e detonou a disputa entre os veteranos.

Em entrevista ao canal 'SOSCAST' do Youtube, 'Chaos', como é conhecido, ironizou o combate ao opinar que os fãs que pagarem pelo 'pay-per-view' do evento deveriam ser ressarcidos por conta da suposta baixa qualidade do duelo. Conhecido pelo seu 'trash talk' e um dos grandes desafetos de Masvidal, Covington comparou Jorge e Nate a dois palhaços por se aventurarem em uma modalidade da qual não fazem parte.

"Eu colocaria meu dinheiro nos fãs, sabe. Ninguém quer ver essa luta. Esses caras não são pugilistas (risos). Eu daria o dinheiro de volta para os fãs. Sinto muito que vocês tenham que pagar por esse show de palhaços de circo. Isso não é luta. Eles sequer são boxeadores. São dois lutadores de MMA que vão entrar no ringue de boxe. Então eu diria que eu me desculparia com os fãs e devolveria o dinheiro deles de volta", opinou Colby.