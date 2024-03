Card fechado? UFC Rio ganha novas lutas com brasileiros Ismael Marreta e Maurício Ruffy

Mais dois confrontos foram adicionados ao card do UFC Rio, agendado para o próximo dia 4 de maio. Em um duelo remarcado, Ismael 'Marreta' Bonfim enfrenta Vinc Pichel, em combate que estava previsto para acontecer em novembro, na última edição do show em São Paulo. Já o estreante Maurício Ruffy mede forças com Jamie Mullarkey.

O confronto entre Ismael Marreta e Vinc Pichel estava originalmente marcado para o UFC São Paulo, em novembro, mas uma falha do brasileiro na balança fez com que a luta fosse cancelada. Agora, os pesos-leves (70 kg) terão uma nova oportunidade de medir forças dentro do octógono na edição 301, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Marcel Dorff e posteriormente confirmada pelo próprio lutador brasileiro nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Estreia no Brasil

Quem também entrará em ação no UFC Rio é Maurício Ruffy. Contratado via 'Contender Series', em outubro do ano passado, a jovem promessa do Brasil fará sua estreia na organização em casa, contra Jamie Mullarkey, que já possui uma grande bagagem no octógono mais famoso do mundo. A notícia do combate entre os pesos-leves foi dada em primeira mão pelo jornalista Laerte Viana.