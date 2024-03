Campeão do UFC, Ilia Topuria é ovacionado por fãs em estádio na Geórgia; veja

Se antes de se disputar o título do peso-pena (66 kg) do UFC Ilia Topuria já era popular, agora, ao se tornar campeão da categoria, em fevereiro, na Califórnia (EUA), elevou seu patamar. Tanto que, recentemente, o atleta, ao se apresentar na 'Dinamo Arena', estádio do Dinamo Tbilisi, na Geórgia, recebeu o carinho de cerca de 51 mil fãs (veja abaixo ou clique aqui).

Ao aparecer na arena, Topuria ostentou o cinturão do UFC e foi ovacionado pelos fãs com aplausos e cânticos com seu nome 'Ilia'. Visivelmente emocionado, o georgiano respondeu, acenando e mandando beijos para sua legião de apoiadores. Vale destacar que o episódio não foi algo novo para 'El Matador'. Em fevereiro, o atleta compareceu ao estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, foi homenageado pelo Real Madrid e aplaudido pelos torcedores e jogadores.

Registro de Topuria no MMA

Ilia Topuria, de 27 anos, se tornou campeão do peso-pena do UFC estando invicto na carreira. O atleta iniciou sua aventura no esporte em 2015 e estreou no UFC em 2020. Até o momento, 'El Matador' disputou 15 lutas e venceu todas, sendo 13 pela via rápida (oito por finalização e cinco por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkanovski, Bryce Mitchell e Josh Emmett.