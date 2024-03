Campeão de boxe, Tyson Fury aprova luta Jake Paul vs Mike Tyson no ringue

A inusitada luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, programada para acontecer em julho, no Texas (EUA), recebeu duras críticas de parte dos fãs e profissionais dos esportes de combate, porém uma importante figura do cenário passou a advogar a favor de sua realização. Campeão do peso-pesado e um dos melhores lutadores da nobre arte, Tyson Fury aprova o duelo protagonizado por uma lenda da modalidade e um youtuber.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Stomping Ground', o britânico se mostrou empolgado com o anúncio da luta Paul vs Tyson, porque, em seu entendimento, o apelo midiático dos atletas pode colocar o boxe ainda mais em evidência. Tanto que Fury ignora a diferença de idade de 30 anos entre os protagonistas da ação (57 anos do veterano e 27 anos da promessa da modalidade) e defende a ideia de que o duelo no ringue será mais equilibrado do que a comunidade dos esportes de combate imagina.

"Acho que é fantástico para o boxe. Você tem uma lenda em Tyson e um youtuber boxeador. Algumas pessoas o amam, outras o odeiam. Acho que é um espetáculo muito bom para o boxe, que traz muita gente para o esporte. Quem sou eu para dizer, 'Oh, Tyson não deveria estar lutando, Jake não deveria estar lutando'. Boa sorte para eles. Os dois vão ganhar muito dinheiro com isso. Não é disso que se trata? Não sei o que há para não gostar. Ok, Tyson tem 57 anos, mas é um antigo rei dos pesados e Jake ganha a vida no computador e chegou ao boxe há cerca de um ano. Combina bastante. De ser criança no Disney Channel até lutar contra Tyson. Quem não gostaria de fazer isso? As pessoas dizem, 'Ah, é uma m***'. Mas aposto que vão assistir. Quem não está intrigado?", declarou o lutador.