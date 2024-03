Belal Muhammad contesta versão de Dana sobre ausência de Edwards no UFC 300

Preterido?

Dono da segunda maior sequência invicta da categoria, atrás apenas do campeão, Belal é visto por grande parte da comunidade do MMA como o candidato com mais méritos esportivos na corrida por uma disputa de título. Justamente por isso, Muhammad acredita que se a entidade presidida por Dana White realmente tivesse o interesse de escalar Leon Edwards para defender seu cinturão no UFC 300, ele teria sido procurado, o que não aconteceu.

"Dana White é um promotor. Ele tem que promover esse cara e ser tipo: 'Esse cara é um assassino, ele disse sim para todas as lutas'. Mas se eles realmente o quisessem no (UFC) 300, eles sabiam que poderiam me ligar e eu teria dito sim. Isso apenas me diz que eles realmente não o queriam no 300 ou Leon é um cara difícil de negociar. Para mim, toda essa coisa foi só para promover Leon e fazer parecer como se ele fosse uma atração maior do que ele realmente é", finalizou.

Independentemente da veracidade da história contada por Dana White, o fato é que o campeão Leon Edwards segue à espera da definição do seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Por sua vez, Belal Muhammad se mantém atento e preparado para a possibilidade de ser agraciado com o tão sonhado 'title shot'.