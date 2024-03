Amanda Ribas supera a balança e confirma seu primeiro main event no UFC

Primeira atleta a subir na balança na manhã desta sexta-feira (22), Amanda Ribas passou com certa facilidade pela pesagem oficial do UFC Vegas 89. Com sorriso no rosto, a atleta mineira de 30 anos cravou 56.9 kg e confirmou sua presença no evento deste sábado, avançando para realizar a sua primeira luta principal na organização.



Embalada pela vitória por nocaute diante de Luana Pinheiro em novembro do ano passado, Amanda terá pela frente o maior desafio de sua carreira. Neste sábado, ela medirá forças com Rose Namajunas, ex-campeã dos pesos-palhas (52 kg) do UFC - curiosamente, esta luta será realizada na divisão dos pesos-moscas.



Com os mesmos 56.9 kg de Amanda na balança, a americana confirmou presença em sua segunda apresentação na categoria. Depois de ser superada por Manon Fiorot em setembro do ano passado, Namajunas prometeu voltar com força total e adaptada para a divisão dos moscas.

Duelo brasileiro

Estreantes no UFC, André Mascote e Igor Severino - 57,1 kg e 56,7 kg, respectivamente - farão um duelo 100% verde e amarelo no octógono. Invictos, os agressivos atletas foram contratados através do programa Contender Series no final do ano passado. Neste sábado, os pesos-moscas terão a chance de dar show e provar que seus contratos não foram conquistados por sorte.

Teste de fogo

Com uma derrota em sua última apresentação, Ricardo Carcacinha, que cravou 66 kg na balança nesta sexta-feira, encara Julian Erosa no card preliminar do evento. Por sinal, o americano também vive fase instável no octógono e o resultado do duelo pode definir o futuro imediato de quem deixar o octógono derrotado.