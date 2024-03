Tyson Fury minimiza poder de Francis Ngannou: "Não fiquei preocupado"

Francis Ngannou é apontado por parte dos fãs e profissionais como um dos lutadores mais assustadores da história dos esportes de combate por conta de seu poder, mas Tyson Fury, um dos melhores boxeadores da atualidade, discorda. Em outubro, na Arábia Saudita, o britânico recepcionou o ex-campeão do peso-pesado do UFC no boxe, teve dificuldade no ringue, o superando por decisão dividida, mas não ficou impressionado com a força do mesmo.

Na ocasião, Fury, grande favorito para vencer Ngannou, foi surpreendido e desabou na lona ao receber um potente soco do rival. Contudo, 'The Gypsy King' minimizou o lance e a potência do camaronês. Tanto que o britânico não classificou 'The Predator' como o lutador mais poderoso que enfrentou e sim um velho conhecido com quem dividiu o ringue por três vezes no esporte (duas vitórias e um empate).

"Wilder, de longe. Ngannou bate pesado, mas não fiquei muito preocupado com nenhum de seus socos. Não era como se ele tivesse dinamite toda vez que me acertava ou algo assim. Não. Foi apenas um golpe na nuca. Wilder ainda é o lutador mais poderoso com quem já estive no ringue, por muito", declarou o campeão de boxe, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Stomping Ground'.