Rose Namajunas elogia Amanda Ribas antes do UFC Vegas 89: "Lutadora de verdade"

Ex-campeã e um dos principais nomes na história do peso-palha (52 kg), Rose Namajunas decidiu sair de sua zona de conforto para respirar novos ares no peso-mosca (57 kg), categoria na qual fará seu segundo combate neste sábado (23), na luta principal do UFC Vegas 89. Talvez por isso a americana de ascendência lituana se identifique com a brasileira Amanda Ribas, sua próxima oponente, a quem fez questão de elogiar antes do confronto.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Namajunas exaltou a mentalidade 'à moda antiga' da lutadora mineira, que há algum tempo se divide entre as duas categorias, sem parecer se importar com possíveis vantagens ou desvantagens físicas perante suas rivais. Sendo assim, a ex-campeã faz questão de exaltar a importância de encarar uma adversária como Amanda para motivá-la a apresentar sua melhor versão dentro do octógono do Ultimate.

"Esse é um ótimo confronto para mim e será um ótimo confronto para ver como combinamos juntas porque ela vai entre peso-mosca e peso-palha. Eu acho que ela é uma lutadora de verdade, sabe? Muitas pessoas são tão focadas no peso e isso e aquilo, e ela apenas luta, ela não se importa se for esse peso, aquele peso, tanto faz. E eu gosto disso. Eu gosto da mentalidade à moda antiga, eles não tinham categorias de peso. Então, eu sei que ela acredita nas suas habilidades mais do que em 'serei maior, serei menor', tanto faz. Isso é ótimo, e é isso que me motiva", analisou Rose.