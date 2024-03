Ronda Rousey revela que histórico de concussões forçou sua aposentadoria

"Meu histórico de concussões que tive que manter em segredo por anos, para que eu pudesse continuar competindo e performando. É basicamente por isso que tive que me aposentar. Tinha tanta coisa sobre (essa derrota para Holm) que eu não podia falar, seja em entrevista ou artigo, senão haveria muito foco em minhas palavras e as pessoas leriam isso. Tinha muita coisa a ver com tantas concussões quando eu estava no judô, antes mesmo de entrar no MMA. Não poderia mesmo falar sobre isso quando estava lutando MMA. Porque eu literalmente colocaria um alvo na minha cabeça, e talvez não tivesse mais permissão para competir. Queria que as pessoas entendessem minhas razões. Fui forçada a parar de lutar quando estava mais rápida, forte, habilidosa e tinha um melhor entendimento da arte do que nunca. Uma decisão muito difícil de se entender (aposentar), mas que meu corpo realmente tomou por mim", revelou Ronda, de acordo com a 'ESPN' americana.

Pioneira e impactante no MMA feminino

Mesmo após anos de sua aposentadoria, Ronda Rousey se mantém no posto de maior estrela que o MMA feminino já produziu. Aliando performance, carisma e beleza, a judoca, em seu auge, parecia intocável dentro do octógono e, não à toa, foi a primeira mulher induzida ao Hall da Fama do Ultimate. Pioneira, a americana também ajudou a mudar o pensamento de Dana White, presidente do UFC, que, à época, era contra mulheres na sua organização e protagonizou a primeira luta feminina da entidade em fevereiro de 2013, ao lado da veterana Liz Carmouche.