Rivalidade intensa! Strickland detona Jake Paul e faz ameaça: "Desgraça como homem"

Sean Strickland é um lutador com personalidade forte, que não se importa de colecionar inimigos tanto dentro, quanto fora do octógono. No momento, 'Tarzan', derrotado por Dricus du Plessis, em janeiro, no Canadá, busca a revanche com o algoz no UFC, mas, enquanto ela não sai do papel, ataca Jake Paul de forma pesada.

Após a luta de boxe entre o youtuber e Mike Tyson ser anunciada oficialmente pela 'Netflix' para julho, o 'bad boy' foi com tudo para cima do desafeto, com direito a ofensas e ameaças. Inclusive, a postura hostil do ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC em relação a Jake não surpreende, já que, constantemente, discutem de forma pública. Vale pontuar que Strickland sempre escancarou sua aversão pela celebridade por reprovar suas ações e seu comportamento.

"Eu quero matar Jake Paul. Quantos anos Tyson tem? Jake Paul, você é uma desgraça como homem, a personificação da fraqueza, a escória do mundo. Você realmente me deixa enojado. Se algum dia eu encontrar você na vida real, espero não perder a cabeça e ir para a prisão", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo'.