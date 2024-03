Ricardo Carcacinha normaliza altos e baixos no UFC: "A história de cada atleta é diferente"

Mesmo aos 28 anos de idade, Ricardo Ramos já conta com uma grande experiência no principal evento de MMA do mundo. A serviço da organização desde 2017, 'Carcacinha' ainda não conseguiu traduzir nos resultados toda a expectativa criada em torno de sua chegada tão jovem ao UFC. Apesar disso, o peso-pena (66 kg) mantém a tranquilidade ao analisar sua caminhada na liga até o momento.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Ricardo Carcacinha reconheceu que, no início, a frustração de não corresponder imediatamente com vitórias à alcunha de grande promessa no UFC o abalou. No entanto, mais maduro, o lutador paulista ressalta que é preciso normalizar os eventuais tropeços dentro do octógono e entender que cada atleta possui uma trajetória na carreira, sendo impossível que todos passem ilesos até a aposentadoria, como ocorreu com o ex-campeão Khabib Nurmagomedov - uma exceção à regra.

"Eu venho aprendendo muito com o processo. 'O cara é fenômeno', isso e aquilo. Realmente, é um baque quando a gente chega com isso e fala: 'Po, vamos ter que mostrar o resultado lá'. E quando acontece essas coisas e a gente acaba não tendo esse resultado, a gente fica meio perdido. Mas a história de cada atleta dentro do evento é diferente. Imagina se todo mundo tivesse uma história igual, se todo mundo fosse um Khabib. O que me mantém focado com a cabeça no objetivo é isso, porque eu sei que a minha história não é igual a de fulano, ciclano ou beltrano. É a minha história, e ela está sendo escrita por cada passo", ponderou Carcacinha.