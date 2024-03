Previsão do pai e surpresa! Steve Erceg relembra reação ao ser escalado para o UFC Rio

Na última sexta-feira (15), os fãs de MMA foram surpreendidos com a revelação do próximo desafiante da categoria dos pesos-moscas (57 kg). Atentos e na expectativa para nomes como Brandon Royval e Muhammad Mokaev, os torcedores foram pegos de surpresa com o anúncio de que Steve Erceg, número 10 do ranking, seria o competidor incumbido de viajar até o Rio de Janeiro para tentar derrotar o campeão brasileiro Alexandre Pantoja. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o atleta australiano admitiu que também se espantou quando recebeu a oferta da alta cúpula do UFC.

Sendo assim, no dia 4 de maio, 'Astro Boy', como é conhecido, fará a luta principal do UFC Rio contra Pantoja, atleta da casa. Curiosamente, o cenário foi anteriormente 'previsto' pelo pai de Steve Erceg, conforme o próprio revelou. Na oportunidade, o australiano brincou com seu patriarca e tirou sarro pela baixa probabilidade da previsão que, semanas depois, acabou se concretizando.

"Fiquei surpreso. Mas meu pai de alguma forma previu isso. Ele achava que essa luta aconteceria. Na época, eu o chamei de idiota, mas quando realmente se concretizou, fiquei tipo: 'Ah, eu devo um pedido de desculpas a ele agora' (risos). Então, logo depois da minha última luta, meu pai disse: 'Olha, acho que tem uma boa chance de você lutar contra o Pantoja no Brasil'. Porque da forma que a categoria está no momento, somos eu e Mokaev (possíveis desafiantes). E o Mokaev teve um desempenho bem fraco (na última luta). Então ele (meu pai) pensou que eu seria a pessoa mais provável a receber essa ligação (do UFC). Não esperava estar lutando pelo título tão cedo", relembrou Erceg.