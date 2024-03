Patrício Pitbull vence a balança e confirma defesa de título no Bellator

Tudo confirmado para a próxima aparição de Patrício Pitbull no cage! Na manhã desta quinta-feira (21), foi realizada a pesagem oficial do Bellator Champions Series, com sede em Belfast, na Irlanda do Norte. Escalado para o 'co-main event' do show, o campeão brasileiro venceu a balança ao atingir 65,7 kg (veja abaixo ou clique aqui) - exatamente a mesma marca alcançada pelo seu rival, o desafiante Jeremy Kennedy. Sendo assim, a defesa do cinturão dos penas (66 kg) do potiguar foi oficializada.

A luta principal da primeira edição do novo formato denominado 'Bellator Champions Series' envolve o título vago dos meio-pesados (93 kg). Com passagem marcante pelo UFC, o americano Corey Anderson marcou 92,8 kg na balança. Curiosamente, seu rival, o irlandês Karl Moore, cravou o mesmo peso, confirmando, assim, o embate pelo cinturão.

Brasileiros e falha na balança

Além de Patrício Pitbull, outros dois atletas reforçam o Esquadrão Brasileiro no show desta sexta-feira na Irlanda do Norte. Abrindo o card principal, Manoel Sousa encara Tim Wilde na divisão dos leves (70 kg). Na sequência, Leandro Higo mede forças com James Gallagher entre os pesos-penas. Dentre os 22 atletas escalados para o show, apenas Vikas Singh Ruhil não bateu o peso e foi multado com um percentual de sua bolsa.