Makhachev critica equipe de Volkanovski por "grande erro" em derrota para Topuria no UFC

Histórico entre Makhachev e Volkanovski

Um dos campeões mais dominantes da entidade na época, Volkanovski subiu de categoria e tentou alcançar dois cinturões simultâneos em uma superluta com Makhachev na divisão dos leves (70 kg). No primeiro embate, em fevereiro de 2023, o australiano travou uma verdadeira batalha de cinco assaltos, mas acabou superado na decisão dos juízes. No mesmo ano, em outubro, 'The Great' aceitou protagonizar uma revanche de última hora ao substituir Charles Do Bronxs e encarar o russo sem camp adequado. Sua escolha parece ter tido efeito direto no resultado, já que foi nocauteado pelo wrestler ainda no primeiro round.