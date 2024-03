Ex-UFC, brasileiro disputa título peso-pesado do Karate Combat

Neste sábado (23), o Karate Combat promove a segunda edição do 'Kickback', uma série paralela ao eventos numerados, em Cancún, no México. E na atração principal do show, o brasileiro Antônio Arroyo enfrentará o também ex-UFC Sam Alvey, atual campeão peso-pesado (até 93 kg) da organização, em disputa pelo título da categoria.

O brasileiro conquistou a vaga na disputa de título após vencer seus dois primeiros combates no pit (arena de luta) do Karate Combat. Entre 2019 e 2021, Arroyo competiu no principal evento de MMA do mundo, o UFC, mas acabou dispensado ao acumular três derrotas e nenhum triunfo na liga.

"Sam Alvey sabe o que terá pela frente. Ele tem o que eu quero. O cinturão será meu. Vai ser por nocaute. E ainda ganharei bônus por isso. Simples assim", projetou o paraense.