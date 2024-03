Conor McGregor exalta retorno de José Aldo ao UFC: "Feliz por vê-lo de volta"

Se antes a rivalidade entre Conor McGregor e José Aldo ultrapassava até mesmo o limite do octógono, hoje em dia os antigos desafetos mantém uma relação de respeito mútuo um pelo outro. Prova disso é que o irlandês - responsável por encerrar o primeiro reinado do brasileiro no peso-pena (66 kg) do UFC - se mostrou empolgado com a notícia do retorno do 'Campeão do Povo' ao MMA.

Depois de anunciar sua aposentadoria do MMA em setembro de 2022, José Aldo está de volta ao esporte. No próximo dia 4 de maio, o 'Campeão do Povo' subirá novamente no octógono mais famoso do mundo, desta vez para encarar Jonathan Martinez, no card do UFC 301, no Rio de Janeiro (RJ). Em entrevista ao 'The MMA Hour', McGregor comemorou o retorno do antigo rival.

"Veja o Aldo agora. Muito bom ver o retorno de José, estou muito feliz de vê-lo de volta. Na verdade, eu fiquei surpreso quando ele se aposentou. Ele estava na corrida pela p*** do título, ele estava na disputa pelo que eu estava vendo. Estou feliz de ver José de volta e me pergunto se isso foi uma jogada de negócios que não deu certo para ele. Ele estava tentando pressionar por mais e depois se afastou e eles o deixaram ir? Ele foi e fez suas lutas de boxe e todo o resto. Agora ele está de volta e eu estou empolgado para vê-lo de novo. É sempre ótimo para a companhia", exaltou McGregor.