Treinador admite surpresa com impasse sobre futuro de McGregor no UFC: "Estranho"

A longa espera por uma definição sobre o futuro de Conor McGregor no UFC já não confunde apenas os fãs do irlandês, mas também sua equipe. Treinador de longa data do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate, John Kavanagh reconhece que não entende o motivo por trás do aparente descaso da organização presidida por Dana White com seu principal astro.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', Kavanagh classificou a demora na resolução sobre o próximo compromisso de McGregor no UFC como incompreensível. No entanto, o líder da equipe 'SBG Ireland' deixou claro que não se envolve diretamente nas questões que dizem respeito ao gerenciamento de carreira do pupilo e, portanto, não tem todas as informações sobre o impasse que vem adiando o retorno da superestrela ao octógono.

"Eu não vou fingir saber sobre a política e o que está acontecendo com as questões legais nos bastidores. Tudo que eu sei é que parece estranho que nós não estamos recebendo nenhuma notícia. Como eu disse, eu realmente falo de uma posição de ignorância porque eu tento evitar tudo isso de propósito. Audie (Attar, empresário do McGregor) e a equipe, eles fazem tudo isso, eles discutem isso com Hunter (Campbell) e o UFC. Mas, sim, é estranho para mim que alguém que é a estrela que ele é não receba mais oportunidades", ponderou Kavanagh.