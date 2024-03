Sem filtro! Ex-campeão do UFC, Strickland detona Jon Jones e Conor McGregor

Sean Strickland pode estar lidando com questões psicológicas e delicadas de saúde mental, conforme o próprio desabafou recentemente, mas isso aparentemente não impede o falastrão americano de soltar o verbo na imprensa. Os mais recentes alvos foram duas das principais estrelas da história do MMA e do UFC: Jon Jones e Conor McGregor. Sem papas na língua, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate detonou 'Bones' e 'Notorious'.

Em entrevista ao canal do Youtube 'The Schmo', Strickland analisou os momentos dos dois atletas que, por um motivo ou outro, estão atualmente afastados do octógono. Com um histórico prévio de críticas a Jones, 'Tarzan', como é conhecido, incitou o americano a encarar Tom Aspinall. Já para McGregor, o falastrão foi além, ao questionar sua importância atual no esporte e sugerir uma aposentadoria ao irlandês.

"Eu não assisti (a interação dele com o Aspinall). No final das contas, Jon Jones é um pedaço de m***. Eu sei disso, o mundo inteiro sabe disso, não precisamos reiterar seu passado. Ele precisa criar coragem, lutar com o Aspinall e resolver essa p*** logo (...) Não sei, cara. Ainda realmente nos importamos com o Conor McGregor atualmente? Quero dizer, ele é um cara dopado e cheio de anabolizantes. Ainda nos importamos com Conor McGregor? Ele ainda é um nome do UFC? Cara, vá se aposentar em um iate. Acabe com essa m***", alfinetou Sean.