Rival de José Aldo minimiza pressão da torcida no UFC Rio: "Não me intimida"

No próximo dia 4 de maio, José Aldo voltará da aposentadoria para novamente atuar em um card do UFC Rio, desta vez contra a jovem promessa do peso-galo (61 kg) Jonathan Martinez. No combate que, possivelmente, pode marcar sua nova despedida, o 'Campeão do Povo' deve ter o apoio maciço do público carioca - nada que intimide seu oponente.

Em recente entrevista ao 'MMA Today on SiriusXM', Martinez minimizou o possível impacto das vaias da torcida brasileira, conhecida por apoiar fervorosamente os atletas locais. Confiante, o americano - 14º colocado no ranking dos galos - descartou qualquer chance de ter seu desempenho afetado pela pressão dos fãs de José Aldo no UFC Rio.

"É bem legal. Na verdade, eu estou esperando por isso (torcida brasileira). As vaias e tudo isso, as vaias vão ser como a torcida deles para mim. No Apex, eu não ouço nada, é apenas silêncio. Então, eu vou ter algum barulho. Mesmo que eles me vaiem, eu vou ter algum barulho. Toda a torcida e tudo isso podem estar vaiando. Mas só vai ser eu e ele naquele cage. Então, isso não importa, não chega à minha cabeça. Não me intimida, nada", afirmou Martinez.