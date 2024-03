McGregor anuncia acerto com o UFC para volta e Chandler como adversário

Conor McGregor, enfim, recebeu uma boa notícia por parte do UFC. Recentemente, o irlandês, que lutou pela última vez em 2021, se queixou publicamente da falta de comunicação da companhia e reclamou por ainda não ter data e adversário para voltar a atuar. E a reclamação pareceu ter surtido efeito, já que, na última terça-feira (19), 'Notorious' abordou seu futuro na companhia de forma diferente.

Em entrevista à 'ESPN' americana, McGregor mudou o tom, revelando que a conversa com o UFC aconteceu e que as partes se acertaram. Tanto que o ex-campeão da companhia anunciou que Michael Chandler, será, de fato, seu oponente em luta programada para acontecer no período de junho até setembro. Contudo, apesar da informação ter vindo do próprio 'Notorious', a empresa ainda não oficializou o próximo passo do atleta.

"Recebemos a confirmação há alguns dias de que está tudo certo. The Notorious retornará ao octógono do UFC neste verão. Sim, contra Chandler. Cale a boca, Chandler, seu imbecil. O cara não cala a boca. Eu o vi no 'Raw' (programa da WWE). Eu gosto de Chandler, mas vou acabar com ele", declarou o ex-campeão do UFC.