Jake Gyllenhaal revela que recebeu soco acidental de McGregor durante filmagem

Protagonista do filme 'Road House', que será lançado oficialmente nesta quinta-feira (21) e disponibilizado pelo serviço de streaming 'Amazon Prime Video', Jake Gyllenhaal já informou que aprovou a experiência de ter interpretado um lutador de MMA, mas viveu uma situação inusitada por conta do papel. Ao participar do programa 'The Tonight Show', o renomado ator revelou que as cenas de ação foram gravadas com tanta 'paixão', que acabou recebendo um soco de Conor McGregor.

É bem verdade que Jake fez questão de explicar que o golpe aplicado pelo ex-campeão do UFC foi completamente sem querer. De todo modo, o ator ressaltou que o momento não foi nada agradável, mesmo com McGregor, evidentemente, dosando sua força nas filmagens. Como 'sobreviveu' ao episódio, o profissional riu ao relembrar o ocorrido e detalhou que, assim como ele, 'Notorious' ficou sem reação.

"Na verdade, por engano, ele me deu um soco no rosto. Faríamos uma cena em que estávamos lutando e então fomos assistir no monitor para ver o que funcionava. Ele sempre foi ótimo comigo. Ele me dizia para fazer algumas coisas tipo, 'Vire a cabeça, se mova um pouco mais para tentar fazer com que pareça mais real'. Era tarde, porque filmamos muitas dessas cenas de luta à noite, cerca de três da manhã. Ele estava falando comigo bem perto, dizendo, 'Sim, aquele gancho de esquerda parece bom, mas quando você faz isso, boom'. Ele me acertou por engano. Eu pensei, 'Oh!' e ele falou 'Oh!'", declarou o ator.