Campeão Du Plessis cobra Adesanya por realização de luta no UFC

Em janeiro, no Canadá, Dricus du Plessis conquistou o maior feito de sua carreira. O sul-africano superou Sean Strickland por decisão dividida e, assim, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC. Até o momento, ainda não se sabe contra quem e quando o atleta vai colocar o cinturão da categoria em jogo pela primeira vez, mas, se depender do mesmo, o alvo está claro.

Du Plessis mencionou Israel Adesanya como adversário ideal e foi além. Decidido a tornar a luta em realidade, o campeão do UFC cobrou o rival publicamente. Recentemente, o nigeriano revelou que a companhia o procurou para atuar no show de número 300, mas explicou que seu retorno à ação teve que ser adiado porque Dricus não se mostrou disposto a competir em abril. Agora, é 'Stillknocks' que aponta o desafeto como responsável pelo duelo ainda estar no papel, mas se mantém otimista quanto ao desfecho da negociação.

"Então, você afirma que quer arrastar minha carcaça pela África do Sul, portanto, seja um homem de palavra e vamos fazer isso. Estamos tentando, conversando, definitivamente. É isso que as pessoas querem ver e é isso que quero fazer. Quero lutar contra os melhores. Com quem quero lutar? Não me importo, eu sou o campeão. Vou lutar com quem o UFC colocar na minha frente. Mas o que quero é lutar contra quem as pessoas querem me ver lutar", declarou o campeão do UFC, ao participar do podcast 'Hustlers Corner'.