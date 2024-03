Amanda Ribas exalta evolução na carreira antes de disputar primeira luta principal no UFC

Prestes a completar cinco anos no Ultimate e com dez lutas realizadas na organização, Amanda Ribas fará, enfim, a luta principal de um evento da principal organização de MMA do mundo. Neste sábado (23), a atleta brasileira enfrenta a ex-campeã peso-palha (52 kg) Rose Namajunas no 'main event' do UFC Vegas 89, com sede no 'Apex'. O confronto entre as protagonistas do card será disputado na categoria peso-mosca (57 kg).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Amanda exaltou sua evolução dentro do UFC com o passar dos anos e comemorou a chance de, pela primeira vez, liderar um show da liga - um objetivo que tinha em mente há anos. Após sua estreia no Ultimate, em junho de 2019, a atleta de Varginha (MG) acumulou sete vitórias e três derrotas na companhia, ganhando espaço no top 15 do ranking de duas divisões de peso distintas: 52 kg e 57 kg.

"Primeira vez que estou fazendo um 'main event', estou muito feliz. E o bom é que eu comecei fazendo minha primeira luta no UFC lá no começo do card. Depois foi subindo, subindo... Depois 'co-main event' e agora, finalmente, 'main event'. Desde a primeira vez que assinei meu primeiro pôster do UFC, eu já imaginava o meu rosto lá. E acho que foi ontem que eu assinei o pôster com a minha foto. Foi uma emoção muito gostosa (...) Vai ser uma guerra. É main event, então tem que fazer por merecer", comemorou a mineira.