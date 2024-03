Alexandre Pantoja desponta como favorito nas apostas para defesa de título no UFC Rio

Confirmado como protagonista da luta principal do UFC 301, marcado para o dia 4 de maio, Alexandre Pantoja é apontado como favorito pelas bolsas de apostas para a disputa contra o australiano Steve Erceg. No evento, com sede no Rio de Janeiro (RJ), o brasileiro colocará o cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo pela segunda vez em seu reinado na categoria.

De acordo com o site especializado 'FanDuel', Pantoja abriu o mercado de apostas com a 'odd' (probabilidade) -280, enquanto Erceg aparece como azarão com a odd +210. Isso significa que para lucrar 100 dólares em uma vitória do brasileiro, um apostador precisaria investir 280 dólares. Já um triunfo do desafiante ao título pode render 210 dólares para cada 100 dólares apostados.

Experiência conta a favor do campeão

A experiência talvez ajude a explicar o favoritismo de Alexandre Pantoja nas bolsas de apostas para o duelo contra Steve Erceg. No UFC desde 2017, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) soma 11 vitórias em 14 lutas contra os melhores pesos-moscas do mundo. Por outro lado, 'Astro Boy', como o 10º colocado no ranking da categoria é conhecido, possui apenas três combates disputados no octógono mais famoso do mundo - com três triunfos conquistados.