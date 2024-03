Sean Strickland abre o jogo em desabafo sobre saúde mental: "Sou um perigo para as pessoas"

Traumas do passado e abuso infantil

Nascido na Califórnia (EUA) no início dos anos 90, Strickland teve uma origem humilde, marcada por dificuldades financeiras. Mas a questão material foi o menor dos problemas do lutador durante sua infância. Afinal de contas, o americano era frequentemente vítima de seu próprio pai, alcoólatra, que abusava psicologicamente e fisicamente de sua esposa e filhos.

A situação recorrente alimentou uma raiva natural em Sean, que era apenas uma criança à época. Quando chegou em sua adolescência, o atual campeão até 84 kg do UFC passou a revidar as ações de seu pai, com o intuito de - sobretudo - defender sua mãe de agressões. As brigas se tornaram casos policiais em ao menos duas oportunidades naquele período.

Confira o desabafo de Strickland na íntegra:

"Estou sempre enfrentando demônios, às vezes venço, outras eu perco. Eu perdi semana passada. De qualquer forma, entendo que muitos dos meus fãs são bem parecidos comigo. Queria apenas compartilhar isso e lembrá-los que vocês não estão sozinhos. Cara, a semana inteira estava ferrado. Estive no Twitter dizendo coisas malucas, entrando em uma espiral. Acordei e falei com minha namorada: 'Querida, sinto que sou um perigo para as pessoas, não sinto que deveria estar solto no mundo'. E penso que tenho tudo. Sou rico, sou famoso. Tenho tudo que sempre quis nessa m***, e mesmo assim estou mentalmente mal. Tenho alguns pensamentos onde, tipo, quero queimar tudo do mundo e não ter nada para que eu possa surtar e descontar tudo nas pessoas. Acho que vocês (fãs) são como se fossem a minha família

Eu compartilhei algumas m*** com vocês e vocês compartilharam algumas m*** comigo, tipo, eu me sinto mais conectado com meus fãs do que acho que a maioria das pessoas sente, só porque passamos por um muito juntos. E cara, eu tenho tudo que quero, cara, e ainda luto com a saúde mental. E minha memória é tão curta que, quando passo por esta semana, quando supero isso, penso comigo mesmo: 'Cara, esse foi um momento muito difícil na minha vida'. Mas quando paro para pensar, isso acontece várias vezes por mês, todos os meses.