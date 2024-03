Popó alfineta Belfort e rechaça duelos contra lutadores profissionais: "Essa era acabou"

Há cerca de um mês, após nocautear rapidamente Kleber Bambam, Acelino Popó Freitas se tornou alvo de um desafio feito por Vitor Belfort. A chamada, porém, foi prontamente recusada pelo tetracampeão mundial de boxe. Nesta segunda-feira (18), durante uma coletiva de imprensa do evento 'Danki Fight Show', o pugilista baiano criticou a postura do ex-lutador do UFC e indicou que, na atual fase de sua carreira, tende a rechaçar combates contra outros atletas profissionais.

Após pendurar as luvas profissionalmente, Popó voltou a ganhar repercussão nos ringues em desafios contra influencers como Whindersson Nunes e Jr Dublê. A única exceção da empreitada foi Pelé Landy, outro veterano dos esportes de combate. Aos 48 anos, o ícone da nobre arte ressaltou que atualmente tem o direito de encarar quem lhe interessar, por tudo que já realizou no esporte. Após desbancar Bambam, o tetracampeão mundial já definiu seu novo alvo para a próxima rodada: o popular youtuber Jake Paul, que enfrenta Mike Tyson no dia 20 de julho.

"Não vou lutar contra quem me desafia, vou lutar contra quem eu quero lutar. Depois de quatro títulos mundiais, eu com 48 anos, será que não posso? Lógico que posso. 'Ah, mas Vitor Belfort está desafiando, fulano está desafiando'. Lógico, um bocado de gente que está de defunto e quer aparecer. Mas não vai ser assim comigo. Luto com quem eu quero, não com quem eles querem, essa é a diferença. 'Ah, mas por que você não luta com lutador?' Porque essa era já acabou. Quando era campeão mundial, fiz 12 defesas de cinturão, contra lutadores. Será que vou fazer o mesmo agora com 48 anos? Não, vou lutar com quem eu quero. Hoje é isso. Quando o Vitor começou a desafiar, em momento algum ele perguntou quanto eu queria ganhar, quando ia ser, nada disso. Ele foi no 'hype' da mídia querer aparecer. Mas para cima de mim não, cortei logo. Quem dá moral para cocô é penico, quanto mais mexe, mais fede", destacou Popó.