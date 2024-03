Patrício Pitbull cita motivação pessoal em volta após cirurgia: "Mostrar que ainda sou o rei"

Em agosto de 2023, Patrício Freire operou a coluna para tratar uma hérnia de disco cervical após emplacar duas derrotas consecutivas - fato inédito até então em sua carreira. À época, 'Pitbull' alegou que teve seus treinos e desempenhos nos duelos em questão diretamente afetados pela contusão e seus desdobramentos. Sem competir desde que passou pela mesa de cirurgia, o brasileiro tem um objetivo claro em mente: provar para o mundo que ainda reina soberano na categoria dos pesos-penas (66 kg) do Bellator. Nesta sexta-feira (22), contra Jeremy Kennedy, o campeão terá a oportunidade perfeita para tentar defender seu cinturão e comprovar seu ponto.

Aos 36 anos, Patrício fará o 'co-main event' do Bellator 302 - primeiro evento solo da entidade norte-americana após sua fusão com a PFL em novembro de 2023. O show com sede na Irlanda do Norte marca a primeira edição do novo formato denominado 'Bellator Champions Series'. Diante de um adversário cinco anos mais jovem e embalado por três vitórias seguidas, Pitbull busca um retorno triunfal ao cage pós-cirurgia e mais uma defesa de título bem-sucedida para a conta.

"Bom, é uma luta depois que eu vim de uma cirurgia complicada na cervical. Infelizmente antes dessa cirurgia estava vindo de duas derrotas, mesmo que não na minha categoria original. Tive meu treinamento e camp para essas lutas completamente comprometidos por essa lesão. Tinha uma decisão difícil a se fazer: arriscar a cirurgia e talvez nunca mais voltar a lutar ou lutar do jeito que estava. Optei por tentar, de maneira conservadora, continuar com a lesão, fazendo bastante fisioterapia. Mas não sabia que estava tão grave. Passei por esse momento, agora é mostrar que ainda sou o rei da categoria. Para mim, o desafio é pessoal. Não com meu adversário, mas por mim mesmo. Quero me superar e mostrar que estou bem", explicou Patrício, em entrevista exclusiva à Ag Fight.