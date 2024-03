Natan Schulte confirma saída da PFL e abre as portas para assinar com UFC

Vaga no UFC?

No momento, o futuro de Natan Schulte continua indefinido. De acordo com o peso-leve, enquanto seu empresário busca uma nova oportunidade de trabalho, ele mantém a rotina de treinamentos, a fim de estar preparado caso uma chance apareça. O problema é que, após a aquisição do Bellator pela PFL, as opções ficaram mais escassas quando se pensa em grandes eventos.

Por isso, uma vaga no plantel estrelado de atletas do UFC é vista com bons olhos por 'Russo'. Inclusive, no último sábado (16), Natan esteve presente na edição 'Vegas 88' do Ultimate, realizada no Apex, em Las Vegas (EUA), para participar do corner do seu colega de time Thiago Moisés, que venceu seu compromisso diante de Mitch Ramirez.

"Eu estou conversando com o meu manager (Ali Abdelaziz), estou me mantendo treinando, ativo. Estou bem, ajudando em alguns camps da galera da academia que vai eventualmente lutar agora. Mas está meio incerto. O que eu gostaria agora é de estar lutando. Eu estava aqui (no UFC Vegas 88) e disse: 'Se cair uma luta, eu luto'. Estou com essa vontade de lutar. Já faz uns oito meses da minha última luta, então eu estou nessa vontade, eu quero lutar. Se aparecer uma oportunidade de lutar no UFC, seria muito bom. E agora a gente não tem muitas portas por conta da compra do Bellator pela PFL. Mas eu quero lutar o mais rápido possível", concluiu.

No MMA profissional desde 2011, Natan Schulte possui um cartel de 25 vitórias - 14 delas pela via rápida -, cinco derrotas e um empate. Sua última apresentação na PFL ocorreu em junho do ano passado, justamente no polêmico confronto contra o amigo Raush Manfio, que foi vencido por 'Russo' na decisão dos juízes. O triunfo levaria o brasileiro aos playoffs, mas a liga - através da suspensão aplicada em ambos atletas - o proibiu de competir e buscar seu terceiro título.