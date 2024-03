Musa do Carnaval, Ana Paula Minerato conquista medalha de ouro em torneio de jiu-jitsu; veja

Não apenas de atletas profissionais vivem as competições dos esportes de combate. O jiu-jitsu, por exemplo, atrai cada vez mais celebridades mundo afora, como é o caso da modelo e influenciadora digital Ana Paula Minerato, ex-participante do reality show 'A Fazenda', que também é musa da escola de samba Gaviões da Fiel.

Recentemente, Ana Paula Minerato disputou o Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, da FPJJ, e conquistou a medalha de ouro no peso-pena faixa-azul. Em seu perfil oficial no 'Instagram', a modelo comemorou o feito e esbanjou orgulho pela sua trajetória até o título (veja abaixo ou clique aqui).

"Sim, consegui! Campeã pena azul da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Foram muitos treinos, muita dieta, muita dedicação. Abdiquei de muitos dias de diversão para estar bem para o treino do dia seguinte, para estar pronta e dar tudo certo no dia de hoje! Agradeço as minhas oponentes que fizeram lutas duras comigo. Máximo respeito", comemorou Ana Paulo Minerato.