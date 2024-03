Campeão do UFC, Ilia Topuria é recebido com festa na Geórgia; veja

As comemorações e homenagens a Ilia Topuria pela conquista do título peso-pena (66 kg) do UFC continuam mesmo um mês depois de sua coroação. Após uma 'tour' de celebração pela Espanha, país no qual reside desde os 15 anos, o novo campeão do Ultimate foi recebido com festa na Geórgia, nação de origem dos seus pais e onde viveu durante a infância.

Em um vídeo publicado no 'Instagram' pelo perfil 'Setanta Sports Georgia' (veja abaixo ou clique aqui), é possível ver Topuria sendo aclamado como um verdadeiro ídolo nacional. Apoiado em um carro do lado de fora do aeroporto, o campeão do UFC foi cercado por uma multidão de fãs georgianos e, para retribuir o carinho, acenou e cumprimentou os presentes.

Novo astro do UFC

A conquista do cinturão peso-pena do UFC, com a vitória sobre Alexander Volkanovski em fevereiro, elevou Ilia Topuria ao patamar de novo astro da companhia. Nascido na Alemanha, com ascendência georgiana e radicado na Espanha, o talentoso e carismático lutador tem potencial para ampliar a popularidade do esporte ainda mais na Europa e parece ser uma das grandes apostas do Ultimate nesta área.