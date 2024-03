Atrito! Jake Paul acusa irmão de mentir sobre recusa de luta de boxe contra Mike Tyson

Ao que parece, o relacionamento entre os irmãos Paul passa por um momento turbulento e tudo por conta de Mike Tyson. Recentemente, Logan deu a entender que a luta de boxe entre o ex-campeão mundial da modalidade e Jake, programada para acontecer em julho, no Texas (EUA), só foi anunciada porque recusou uma proposta para encarar o veterano. Ao tomar conhecimento da posição da estrela da WWE, 'The Problem Child' rebateu.

Em seu podcast 'Betr', Jake deixou a diplomacia de lado e classificou o irmão mais velho como mentiroso. Chateado com a postura de Logan, o prodígio do boxe afirmou categoricamente não ter como o mesmo recusar uma oferta para enfrentar 'Iron Mike', sendo que ela nunca existiu. Vale pontuar que esse não foi o primeiro desentendimento envolvendo os populares membros da família Paul.

"É estranho mentir, simplesmente mentir descaradamente. Eu, meu empresário e a Most Valuable Promotions fizemos a curadoria de um acordo com a Netflix. Assinamos um contrato e nosso objetivo era conseguir outro lutador para lutar comigo. Havia níveis A, B e C. Um lutador de nível 'A', receberíamos tanto dinheiro... Nós que levamos o acordo da Netflix para Tyson e ele era um lutador de nível 'A'. Portanto, Tyson nunca esteve no mercado oferecendo lutas para que alguém recusasse. É estranho mentir. É difícil. Por que meu próprio irmão está tentando me fazer parecer a segunda opção para Tyson? Tipo, 'Sim, recusei esse acordo'. Não, você não recusou. Isso é uma mentira completa. Por que você está inventando mentiras?", declarou o atleta.